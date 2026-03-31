Романът „Остайница“ на Рене Карабаш попадна и в краткия списък за наградата „Букър“

Романът „Остайница“ на българската писателка Рене Карабаш е избран в краткия списък за Международната награда „Букър“, съобщиха организаторите на сайта на престижния литературен приз.

Краткият списък за 2026 г. бе избран от жури, председателствано от британската писателка Наташа Браун. Към нея се присъединяват писателят и професор по математика в Университета в Оксфорд Маркъс дю Сотой, номинираната преди в краткия списък на наградите преводачка Софи Хюз, кенийският писател и редактор на онлайн списанието Lolwe Трой Онянго и индийската романистка и колумнистка Ниланджа С. Рой.

Освен „Остайница“ на Рене Карабаш, краткият списък включва още The Nights Are Quiet in Tehran на Шейда Базяр, The Director на Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath на Ана Паула Мая, The Witch на Мари НДиай и Taiwan Travelogue на Ян Шуан-цзъ.

Изборът е за най-доброто произведение в дълга художествена форма или колекция от разкази, преведени на английски и публикувани във Великобритания и/или Ирландия между 1 май 2025 г. и 30 април 2026 г. Дългият списък от 13 книги бе обявен на 24 февруари 2028 г., като подборът бе осъществен от 128 творби.

Победителят ще бъде обявен на 19 май 2026 г. на церемония в „Тейт модърн“ в Лондон.