БАБХ затвори магазин в Плевен заради тонове месо с изтекъл срок на годност

В магазин в Плевен са открити над 2,4 тона месо и месни заготовки в нарушение на изискванията за безопасност и проследимост, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверката е направена след подаден сигнал, а обектът е затворен от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Плевен.

Инспекторите са установили, че част от месото няма идентификационна маркировка или етикет за произход, друга част няма етикети на български език, а трета – е с изтекъл срок на годност. Освен това са констатирани лоши хигиенни условия в магазина и служители с изтекли лични здравни книжки.

Издадено е разпореждане за спиране на дейността на фирмата, която притежава магазина, като ще бъде съставен акт, а цялото количество месо ще бъде унищожено в екарисаж.

На 29 март БАБХ съобщи, че близо шест тона храни и суровини ще бъдат унищожени заради изтекъл срок на годност и несъответствие с технологичните изисквания. Те са открити при проверки в месопреработвателно предприятие в Димитровград и в два хладилни склада на борса между Димитровград и Хасково, свързани с една и съща фирма.

При друга проверка бе затворен обект в Монтана заради нарушения на хигиенните изисквания, сред които съхранение на суровини заедно с готова продукция и други животински храни, което създава сериозен риск за безопасността на храните.

На 26 март бяха открити две незаконни кланици в частни имоти в село Чифлик, община Кърджали. По време на проверката са намерени 80 ушни марки от едри преживни животни, което означава, че от кланиците е излязло месо с неясен произход и без ветеринарносанитарен контрол. В първата кланица са установени около 100 кг телешко месо без доказан произход, а във втората – около 230 кг говеждо месо, 10 кг обрезки и четири животински кожи. Всички продукти ще бъдат унищожени, а срещу собствениците ще бъде образувано досъдебно производство.