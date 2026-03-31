Бензинът в САЩ надхвърли 4 долара за галон за първи път от август 2022-а насам

Бензинът в Съединените щати надхвърли 4 долара за галон за първи път от август 2022 г. – един от най-видимите показатели за потребителските проблеми в най-голямата икономика в света в резултат на войната в Иран. Средната стойност на дребно в страната за обикновен безоловен бензин се е повишила до 4.018 долара за галон на 31 март, според Американската автомобилна асоциация (AAA). Усреднената цена означава, че шофьорите в някои щати плащат доста над 4 долара за галон от известно време. Стойностите са различните в отделните щати заради ред фактори, вариращи от разстоянието на доставките до нееднаквите данъчни ставки. Цените са скочили с повече от 1 долар от началото на войната спрямо 2.98 долара за галон в деня преди американско-израелските атаки срещу Техеран.

Войната на Съединените щати и Израел срещу ислямската република разлюля световните пазари на енергия и качи котировките на суровия петрол (основната съставка на бензина) и горивата, защото Ормузкият проток остава до голяма степен затворен за корабоплаване. Цените на американския лек суров петрол сорт WTI пък приключиха борсовата си сесия на 30 март над 100 долара за барел за първи път от 2022 г. насам.

Ценовият ръст е по-стръмен при продукти, които потребителите използват, като бензин и дизел. Дизелът – горивото, използвано за много товарни камиони и превозни средства за доставки, сега струва средно 5.45 долара за галон, в сравнение с около 3.76 долара за галон преди началото на войната, според AAA.

Поскъпването на петролните деривати на дребно представлява политически риск за администрацията на президента Доналд Тръмп в годината на междинни избори. Скъпият бензин може да забави икономиката и да повиши други цени, което оказва влияние върху потребителите и бизнеса, тъй като много домакинства продължават да се сблъскват с нарастващ натиск, свързан с издръжката на живота.

Шофьорите плащат повече, за да покрият нужните им горива и мнозина може да бъдат принудени да намалят бюджетите си за други стоки. По-скъпото гориво може също да увеличи други разходи – от сметките за комунални услуги до цената на много продукти, които потребителите купуват всеки ден. Анализаторите очакват в близко бъдеще хранителните стоки, които трябва да се презареждат често, също да поскъпнат, заради натрупването на транспортните разходи на бизнеса се натрупват. Засегнат е и превозът на други товари и пакети: Обединената пощенска служба например иска временна 8% допълнителна такса за някои от популярните си услуги, включително Priority Mail.

Ценовият подем на петролните деривати може да добави нови предизвикателства за Федералния резерв, чийто парични стратези начело с банковия шеф Джеръм Пауъл се стремят едновременно да контролират инфлацията и същевременно да поддържат заетостта и стабилността на пазара на труда.

По-високите цени на американските бензиностанции са аналогични на увеличенията, наблюдавани по целия свят от началото на войната. Бензинът в Япония достигна рекордни стойности по-рано този месец. На други места пък се появи недостиг, като някои бензиностанции в Австралия не успяха да се заредят с горива. Шри Ланка и Тайланд също отчетоха ценови скок.

Цените на бензина на дребно в Съединените щати са се повишили с повече от 1 долар за 30 дни – един от най-резките скокове през последните 20 години. Той е по-бърз и от първоначалното ценово повишение през 2022 г. в резултат на пазарната реакция на руската инвазия в Украйна. Ако войната в Залива се проточи, поскъпването може да се задълбочи.

В търсене на облекчение, Международната агенция по енергетика обеща да освободи 400 милиона барела петрол от стратегическите запаси на страните членки, включително и на американските, въпреки че Тръмп първоначално омаловажи нуждата от резервен петрол.

Белият дом предприе и редица индивидуални мерки, в опит да овладее цените. Те включват 60-дневна отмяна на разпоредбите на „Закона Джоунс“, позволяваща на плавателни съдове под чуждестранен флаг да превозват гориво между американски пристанища. Както и разрешение за рафинериите и търговците на дребно да доставят бензинова смес с повече етанол (E15), отколкото обикновено е разрешено в някои щати, считано от 1 до 20 май, както и отмяна на други правила за горивата. Засега нито едно от двете решения не е довело до съществено понижаване на цените на горивата. Администрацията на Тръмп също така облекчи временно санкциите за петрола от Русия, Венецуела и Иран.

Около 61% от пълнолетните американци не одобряват начина, по който президентът им се справя с икономиката, става ясно от анкета на „Асошиетид прес“, проведена от 19 до 23 март. За всеки долар увеличение на цените на бензиностанциите, потребителските нагласи, отчетени в анкетата на Университета в Мичиган, намаляват с 4.5 индексни пункта или повече, дори след като се вземат предвид други икономически въздействия. Което означава грубо казано, че хората се чувстват с 5% по-зле по отношение на икономиката за всеки долар, прибавян към бензиновите колонки.