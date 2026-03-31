Ериола Биболи става член на Управителния съвет на ProCredit Holding AG

Ериола Биболи (51 г.), член на Управителния съвет на ProCredit Holding AG, пое поста председател на Управителния съвет от Хуберт Шпехтенхаузер (63 г.) на 1 март 2026 г., както е предвидено, съобщават от компанията. Шпехтенхаузер ще се пенсионира в края на февруари. Той заема позицията председател на Управителния съвет на ProCredit Holding от 1 ноември 2022 година.

„През последните пет години Хуберт Шпехтенхаузер изигра ключова роля за стратегическото и оперативното развитие на групата ProCredit, включително при промяната на правната форма през 2023 г. и стратегическото пренастройване на групата“, заяви председателят на Надзорния съвет Райнер Отенщайн.

„За ProCredit фактът, че можем да заемем отговорната позиция председател на Управителния съвет с човек от собствените ни редици, е силен знак за корпоративната ни култура и вътрешна сила“, отбеляза Отенщайн. „С назначаването на г-жа Биболи ние открихме идеалния кандидат.“

Тя е част от ProCredit от 2001 година.

Като член на Управителния съвет на ProCredit Holding AG през 2023 г. първоначално поема отговорността като главен директор „Риск“ (Chief Risk Officer). По-късно през годината Биболи пое отговорност за широк стратегически портфейл – включително банкиране на дребно и за ММСП, Group IT и PCH IT. Тогава тя разработва и трансформационна стратегия за дигитално банкиране на дребно.

Родена в Албания, Биболи е завършила бизнес администрация и започва професионалната си кариера в групата ProCredit през 2001 г. в ProCredit Bank Kosovo, където достига поста генерален мениджър.

През 2023 г. Биболи става член на Управителния съвет на ProCredit Holding AG.

В продължение на много години тя е активна на целевите пазари на ProCredit в Югоизточна и Източна Европа и има оперативен опит както в обслужването на бизнес клиенти, така и на клиенти на дребно.

Хуберт Шпехтенхаузер ще остане част от групата ProCredit като член на надзорен съвет в банки на ProCredit.