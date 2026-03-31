ДПС поиска информация за всички лични контакти на Гюров с лидерите на ПП-ДБ

Станислав Анастасов от „ДПС – Ново начало“ е поискал от всички служебни министри, както и от премиера Андрей Гюров, да предоставят информация за личната си кореспонденция с лидерите на „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Искането е направено на 12 март, малко преди 51-вото Народно събрание да излезе в предизборна ваканция.

В идентични въпроси до всеки един от министрите депутатът от партията на Делян Пеевски изисква отговорът да включва „всички срещи с дата, място и час заедно с предпис-извлечение от паметните бележки от тях, телефонни разговори, кратки текстови съобщения (СМС), както и съобщения разговори чрез различни приложения“.

Целта според Анастасов е „информираността на Народното събрание относно нерегламентираното влияние над служебните министри и пресичане на задкулисна, нелегитимна, олигархична власт“, която той твърди, че се упражнява от тримата депутати – без да представи доказателства.

Искането на „Новото начало“ е да се даде писмена информация за всички контакти между министрите от служения кабинет и лидерите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ от 12 декември 2025 г. до 12 март 2026 година.

В личния си отговор Андрей Гюров посочва, че парламентарният контрол трябва да се използва за въпрос от актуален характер, които представляват обществен интерес и попадат в ресора на съответния министър и ръководената от него администрация. По думите му, исканата от Анастасов информация „представлява злоупотреба с правомощието на народния представител“.

„Народните представители нямат функции на разследващи органи и се предполага, че са запознати с конституционните основни права на гражданите – неприкосновеност на личния живот и на тайната на кореспонденцията и на другите съобщения. (…) Няма да допусна правителството да бъде въвлечено в предизборната кампания чрез провокации под формата на парламентарен контрол, целящи подкопаване на общественото доверие за провеждането на честни избори и засягате на личното достойнство на членовете на правителството“, пише Гюров.

Почти идентични отговори са дали и някои от министрите, сред които тези на иновациите, земеделието, здравеопазването и финансите. Вицепремиерът по еврофондовете Мария Недина обаче реагира остро, като заявява, че исканата информация противоречи на основни права и дори може да се приеме като нарушение на клетвата на народните представители да спазват Конституцията.

Военният министър Атанас Запрянов не се позовава на Конституцията, а посочва, че в разглеждания период е имал контакти с Ивайло Мирчев, но те са били в рамките на парламентарния контрол и работата на Комисията по отбрана в парламента. Министърът на туризма Ирена Георгиева заявява, че не е провеждала срещи с нито един от тримата. От своя страна правосъдният министър Андрей Янкулов и вътрешният министър Емил Дечев посочват, че не са имали оперативни контакти с тях.