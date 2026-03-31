На 63 години почина легендарният ни вратар Борислав Михайлов

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов е починал тази сутрин в София, след дълъг период в медикаментозна кома след прекаран тежък инсулт. Българският вратар напусна този свят на 63-годишна възраст.

На 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на „Левски“ се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на Българския футболен съюз между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ’94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света. Михайлов е носител на Орден „Стара планина“ I степен (20 юли 1994 г.) и почетен гражданин на София.

Легендарният български вратар, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 година.

На клубно ниво е играл в „Левски“, „Белененсеш“, „Мюлуз“, „Ботев“, „Рединг“, „Славия“ и „Цюрих“. Шампион на страната през 1984, 1985 и 1988 г., носител на купата през 1982, 1984 и 1986 година. Баща му Бисер Михайлов също е легендарен вратар на „Левски“. Синът на Борислав Михайлов – Николай, също е професионален вратар, като по този начин продължава семейната вратарска династия.

Михайлов е женен за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова. Има три деца (две дъщери и син) – Бисера и Николай от първия си брак, и Елинор – от брака си с Петрова. В края на 2008 г. се ражда първият му внук.