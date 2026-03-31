РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

На 63 години почина легендарният ни вратар Борислав Михайлов

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов е починал тази сутрин в София, след дълъг период в медикаментозна кома след прекаран тежък инсулт. Българският вратар напусна този свят на 63-годишна възраст.

На 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на „Левски“ се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на Българския футболен съюз между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ’94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света. Михайлов е носител на Орден „Стара планина“ I степен (20 юли 1994 г.) и почетен гражданин на София.

Легендарният български вратар, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 година.

На клубно ниво е играл в „Левски“, „Белененсеш“, „Мюлуз“, „Ботев“, „Рединг“, „Славия“ и „Цюрих“. Шампион на страната през 1984, 1985 и 1988 г., носител на купата през 1982, 1984 и 1986 година. Баща му Бисер Михайлов също е легендарен вратар на „Левски“. Синът на Борислав Михайлов – Николай, също е професионален вратар, като по този начин продължава семейната вратарска династия.

Михайлов е женен за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова. Има три деца (две дъщери и син) – Бисера и Николай от първия си брак, и Елинор – от брака си с Петрова. В края на 2008 г. се ражда първият му внук.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.