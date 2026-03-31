Министерството на правосъдието е изискало официална справка за пътуванията в чужбина на Петьо Петров, познат като Пепи Еврото, и ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

Заместник-министърът Таня Радуловска заяви, че при потвърждение на информацията ще бъде предложено дисциплинарно наказание срещу Русинова.

Проверката идва след данни, оповестени от служебния вътрешен министър Емил Дечев, според които през 2021 година двамата са преминали заедно границата с Република Северна Македония през граничния пункт „Златарево“ в един автомобил.

Случаят е част от по-широки твърдения за връзки между представители на съдебната система и лица с влияние, които предизвикват обществен и институционален интерес.