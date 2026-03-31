Две международни изложения за мебели посрещат гости от днес до 3 април

Две международни изложения за обзавеждане, интериорен текстил и аксесоари за дома „Експомебел“ (20 път) и за дървообработваща и мебелна промишленост „Техномебел“ (21 път) ще бъдат открити днес в „Интер Експо център“. Те ще продължат до 3 април, съобщават от изложбения център. Организатори са Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост и „Интер Експо център“. Очакват се над 240 изложителите от България, Италия, Австрия, Полша, Гърция, Румъния, Турция, Малайзия, Китай.

Както всяка година двете най-значими събития в сектора за Югоизточна Европа ще привлекат производители, търговци, дизайнери и крайни потребители.

„Техномебел“ е специализираното изложение, на което се срещат всички професионалисти в областта на мебелното производство. Сред изложителите традиционно са както български производители, така и представителите за България на водещите световни производители на машини, материали и аксесоари за мебелно производство. През последните години има относително постоянен интерес и за директно участие на чуждестранни фирми, най-вече от Гърция, Полша и Турция.

Изложението е едно от водещите бизнес събития за региона,

което предлага четири дни b2b срещи със специалисти от страната и чужбина, часове професионални форуми, демонстрации, време за дискусии и качествени посетители, които знаят какво търсят.

През 2026 г. „Техномебел“ ще се проведе заедно със специализираното изложение за интериор и дизайн – „Експомебел“, което ще даде възможност за по-мащабно и цялостно представяне на сектора.

„Експомебел“ ще покаже всички видове мебели и интериорен текстил, форум за срещи

и генериране на нови идеи в интериорния дизайн, вътрешната архитектура и обзавеждането.

Изложбата има за цел да събере на едно място различни стилове, класическо и модерно обзавеждане, бутикови и дизайнерски мебели. Да създаде палитра от възможности, благодарение на която потребителят да получи отговори и да направи избор сред водещите български производители и представителите на чуждестранни марки.

Специалистите и гостите на изложението ще могат да се запознаят с различните възможности за обзавеждане за дома, офиса и хотела – корпусни и тапицирани мебели, матраци и подматрачни рамки, маси и столове, офис мебели, градински мебели, интериорен текстил.

В съпътстващата програма на изложенията са включени презентации и дискусии. Ще се проведе и

конкурса „Българска мебел на годината“

от 15:00 ч. днес, в който ще се връчат наградите за най-добрите мебели, създадени от български дизайнери и поризведени в България.