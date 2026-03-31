САЩ удължиха крайния срок за продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“ до 1 май

САЩ удължиха лиценза за договаряне на продажбата на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“ до 1 май. Това става ясно от документ, публикуван от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Лицензът първоначално е бил валиден до 17 януари, но по-късно е удължен до 1 април. Той разрешава преговори с „Лукойл“ относно „продажба, разпореждане или прехвърляне на Lukoil International GmbH“ или друго контролирано лице. Както съобщи Ройтерс, всяка сделка изисква руската компания да не получава авансово плащане и всички приходи от продажбата да бъдат депозирани в блокирана сметка под юрисдикцията на САЩ.

През октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл“, „Роснефт“ и няколко от техните дъщерни дружества.

През януари тази година „Лукойл“ и американският инвестиционен фонд Carlyle обявиха, че са постигнали предварително споразумение за продажба на Lukoil International GmbH, която управлява чуждестранните активи на руската компания. Руската компания също така заяви, че води преговори с други потенциални купувачи. През февруари Ройтерс съобщи, че саудитската компания Midad Energy е подписала писмо за намерение за закупуване на активите на „Лукойл“.