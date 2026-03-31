Столът на Борислав Сарафов се клати – реформират механизма за разследването му

Конфликтът между Министерството на правосъдието и Прокуратурата, начело на която е и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов се очертава да е повече от ожесточен особено след като служебният правосъден министър Андрей Янкулов встъпи в длъжност. Показателно за това е публикуваният за обществено обсъждане текст със законодателни промени, целящи ефективен и работещ механизъм за разследване на главния прокурор. С него се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции.

Целта е да се въведе ефективен контрол върху действия на ad hoc прокурора, разследващ главния прокурор или неговите заместници.

Припомняме, че след като изтече двугодишният мандат на Даниела Талева, която бе и първият подобен разследващ прокурор, на поста застана Антон Урумов. За двете години на поста Талева не даде отчет какво върши или е свършила и приключи мандата си без нито едно повдигнато обвинение. Преди това Талева не откри данни по нито една преписка за предполагаемо участие на Борислав Сарафов в аферата „Осемте джуджета“.

Сега предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс не създава нов механизъм, а прави вече съществуващия приложим, като отстранява законодателни празноти и въвежда реални гаранции за контрол над разследващия обвинител №1 в страната.

С изменения в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд (контролиращ прокурор), който се определя на случаен принцип от списък, одобрен от Общото събрание на наказателната колегия.

Правомощията на контролиращия прокурор включват преглед върху действията и актовете на разследващия прокурор, издаване на задължителни указания, осъществяване на преценка за законосъобразност и обоснованост на процесуалните действия, евентуално възобновяване на производството при наличие на нови обстоятелства.

Новата уредба предлага задължително да бъде сезиран съдът, като контролът ще обхваща както законосъобразността, така и обосноваността.