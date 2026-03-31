Foundry дивизията на Samsung навлиза в силициевата фотоника за по-бърз пренос на данни

Дивизията за производствени мощности (foundry) на Samsung Electronics официално влиза на пазара на силициева фотоника – технология, която предава данни със светлина, като поставя оптични компоненти директно върху силициеви чипове. Това е важно за центровете за данни за изкуствен интелект, където има проблеми с бавен пренос на данни и висока консумация на енергия.

Samsung губи договора с Qualcomm за производство на чипове Snapdragon в полза на TSMC

Samsung Electronics вече е готов за производство и може да започне веднага, използвайки 300 мм вафери и специален процесен дизайн комплект (PDK). Първият фокус ще е върху фотонни интегрирани схеми (PICs), които обединяват модулатори, вълноводи и фотодиоди на един чип. Това намалява загубата на сигнал и прави системата по-надеждна. Модулаторите на Samsung постигат скорости до 224 Gbps на канал, което позволява до 1,6 Tbps с осем канала.

Печалбата на Samsung се утроява, след като AI даде мощен тласък на пазара на чипове за памет

Първоначално компанията ще се насочи към пазара на плъг ин оптични модули PIC, като потенциални клиенти са производители на оптични модули и фирми без собствено производство (fabless). През 2027 г. Samsung планира да поставя оптични двигатели (OE) директно върху чиповите субстрати на суичовете, а през 2028 г. – да използва хибридно медно (HC) свързване за по-фино пакетиране.

През 2029 г. Samsung ще предлага готови услуги за ко-пакетирани оптики (CPO), при които оптичните модули се интегрират директно в чиповете на суичовете, намалявайки енергията и подобрявайки качеството на сигнала.

Foundry дивизията на Samsung има предимство, защото предлага под един покрив високопроизводителна памет (HBM), производствени услуги, опаковка и решения за силициева фотоника.

