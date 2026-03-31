Борят хазартната зависимост с нов фонд за лечение

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на наредба, с която се създава механизъм за финансиране на дейности за превенция и лечение на хазартна зависимост чрез специализиран фонд. Проектът урежда начина, по който ще се планират, управляват и разпределят средствата за финансиране на програми и инициативи, насочени към терапия и подкрепа на засегнатите, както и към превенция и ограничаване на риска сред младите хора.

Съгласно чл. 10 а, ал. 2 от Закона за хазарта приходите от годишните вноски, които организаторите на хазартни игри дължат за социално отговорно поведение за всеки издаден лиценз, постъпват в Националната агенция за приходите и се предоставят чрез трансфери по бюджетите на Министерството на младежта и спорта и Министерството на здравеопазването в съотношение 50/50.

Сегашният нормативен акт има за цел да се въведе ясен ред за кандидатстване, оценка и финансиране на проекти. По данни на Националната агенция за приходите към момента близо 50 000 души доброволно са се вписали в регистъра на уязвимите хора с ограничен достъп до хазартни игри.

В мобилното приложение “еЗдраве” вече е създаден специален раздел с информация за рисковете, признаците и възможностите за подкрепа при хазартна зависимост.

Предвижда се, че за финансиране на проекти могат да кандидатстват неправителствени организации, общини, учебни заведения, лечебни заведения, държавни органи като Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции. Допустими за финансиране са и проекти, които се осъществяват в партньорство.

Министерството на здравеопазването не финансира проекти за дейностите на: политически партии и младежки организации към тях, професионални съюзи; кооперации и религиозни организации; юридически лица, получили целево финансиране през годината на кандидатстване за изпълнение на проекти за едни и същи дейности; юридически лица, реализирали проекти за дейностите с констатирани нередности при отчитането и/или изпълнението им в рамките на една година от констатацията.

Няма да бъдат подпомагани и дейности, свързани с икономическа дейност, целящи дарения, стипендии или благотворителност; концерти, спектакли и други развлекателни програми и мероприятия; пътувания в страната и в чужбина с цел отдих.

Съгласно Международната класификация на болестите – десета ревизия (МКБ 10) разстройството е класифицирано като “патологично влечение към хазарт”. Хазартно зависимият мисли постоянно за залагане и увеличава размера на залозите, прави безуспешни опити да спре, лъже и се крие, когато залага. Той става раздразнителен и променя често своите настроения, когато не играе хазарт.