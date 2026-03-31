Рая Назарян настоя за справедлив мир и специален трибунал заради войната в Украйна

На четвъртата годишнина от освобождаването от руска окупация на Буча и разкриването на телата на стотици убити хора по улиците на малкия град, председателят на Народното събрание Рая Назарян почете паметта на жертвите по време на втората парламентарна Среща на върха, съобщават от пресцентъра на парламента.

„Събитията в Буча шокираха цялата световна общественост с бруталността си и с пълното незачитане на всички хуманни норми. Тук съм, за да покажа, че няма да забравим убийствата на стотици невинни граждани в Буча и ще настояваме да се създадат международни механизми за търсене на отговорност от извършителите“, коментира Назарян, заставайки зад идеята на редица европейски лидери за специален трибунал към Съвета на Европа за войната на Русия срещу Украйна.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, както и германският външен министър Йохан Вадефул подчертаха, че не трябва масовите убийства на жители на Буча, извършени от руската страна, да останат безнаказани. Москва вече заяви, че ще откаже да признае трибунала и ще разглежда присъединяването на дадена държава към него като враждебен акт.

По думите на председателя на 51-то НС трябва още отсега да се работи за следвоенното възстановяване на Украйна и да се помогне на украинския народ да изгради конкурентоспособна икономика.

“България е с вас не само в днешните трудни времена, с вас имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно”, обърна се Рая Назарян към украинските парламентаристи. Тя увери, че подкрепата на България за Украйна остава непоколебима.

Припомняме, че министър-председателят Андрей Гюров заедно с украинския си колега Володимр Зеленски подписаха вчера 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна.