Икономиката е под натиск, но не сме в криза заради Близкия изток, заяви министър Щонова

Ирина Щонова

Служебният министър на икономиката Ирина Щонова заяви, че ситуацията около конфликта в Близкия изток по-скоро представлява икономически шок, а не криза. Според нея ключово е да се запази балансът в мерките, без да се изчерпват всички възможности още в началото.

Правителството следи внимателно ефекта от поскъпването на горивата и е насочило усилията си към защита на домакинствата, като целта е да се ограничи пренасянето на инфлацията към крайните потребители. Министърът посочи пред NOVA, че част от бизнеса през годините не е предприел достатъчно мерки за защита срещу подобни ценови сътресения.

Кабинетът ще действа поетапно и при нужда ще активира допълнителни инструменти, като избягва универсални решения като масови данъчни облекчения или намаляване на акцизи, които биха натоварили бюджета.

В земеделието приоритет е осигуряването на ликвидност чрез изтегляне на плащанията, но се очертава риск не само от по-високи цени, а и от недостиг на торове и препарати, което може да повлияе на цените на храните.

Част от антикризисните мерки ще се финансират от бюджета, а други ще бъдат бюджетно неутрални – например чрез механизми като гаранции от държавни институции, без пряко допълнително разходване на средства.

