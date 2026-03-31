Янкулов отново поиска уволнението на Борислав Сарафов

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предлага на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да освободи от длъжност Борислав Сарафов за дисциплинарни нарушения. Това съобщи днес Министерство на правосъдието.

Според министъра дисциплинарната отговорност на Борислав Сарафов за извършените действия и бездействия в качеството му на фактически и. ф. главен прокурор не може да бъде изключена с довод за незаконния характер на заемане на длъжността.

„През изминалите месеци в публичното пространство бяха разпространени поредица от писмени изявления, ангажиращи Прокуратурата на Република България, които създадоха високо институционално напрежение между българската прокуратура и съд, урониха престижа на съдебната власт и подкопаха общественото доверие в нея„, пише в предложението на министъра, в което се излагат пет групи обстоятелства.

Като едно от новите основания срещу Сарафов се посочва официалната комуникация между българската и Европейската прокуратура по случая с временно отстранения европейски прокурор Теодора Георгиева. Според публикувана информация, на среща с европейски прокурори Сарафов е заявил, че има доказателства за подкупи, получавани от Георгиева, въпреки че разследването, събрало тези данни, е започнало едва след тази среща. Въпреки изпратените до европейския главен прокурор Лаура Кьовеши твърдения за достатъчно доказателства за корупция, българската прокуратура не е предприела наказателни действия. Според правосъдния министър Сарафов е знаел това и не е упражнил необходимия контрол върху разследването.

Други основания са свързани със смесване на служебните му функции с лични интереси и неправомерно използване на авторитета на прокуратурата. Като пример се посочва искането му за отвод на съдия Мирослава Тодорова, която трябваше да се произнесе по жалба срещу отказ на специалния прокурор Даниела Талева да образува досъдебно производство по материали от архива на Петьо Петров – Еврото.

Като нарушение се определя и искането му за отвод на всички съдии, които са членове на Съюза на съдиите в България. Според министъра, макар казусите да го засягат лично, Сарафов е действал в институционалното си качество, с което е ангажирал неправомерно цялата прокуратура.

Допълнително основание са и негови публични изказвания по случая „Петрохан“, които според министъра са направени твърде рано в разследването и могат да повлияят на работата и преценката на разследващите органи.

Посочва се и реакцията на прокуратурата след решение на Върховния касационен съд, според което след 21 юли 2025 г. Сарафов няма правомощия да го сезира като изпълняващ функциите главен прокурор. В отговор прокуратурата е обвинила съда в преследване на нелегитимни цели и политически мотиви.

В заключение министърът Янкулов смята, че всички тези действия и бездействия представляват сериозни дисциплинарни нарушения и настоява за най-тежкото наказание – освобождаване от длъжност. Той призовава прокурорската колегия на ВСС незабавно да започне дисциплинарно производство.

Това е вторият опит на правосъдния министър Андрей Янкулов да отстрани Сарафов от длъжност. Преди месец той подаде искане, позовавайки се на законови разпоредби, според които шестмесечният му мандат е изтекъл. Прокурорската колегия обаче отказа дори да разгледа искането, което министърът впоследствие оспори. В същото време Янкулов ясно се противопоставя на идеята Сарафов да бъде принудително изведен от кабинета си с помощта на полиция. Сега предложението е променено и вече се настоява за започване на дисциплинарно производство с цел освобождаването му от системата.