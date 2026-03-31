Израелският закон за смъртната присъда е много обезпокоителен за нас в ЕС, заявиха от Европейската комисия

„Израелският закон за смъртната присъда е много обезпокоителен за нас в ЕС“, коментира говорителят на Европейската служба за външна дейност Ануар ел Ануни.

Въпреки международните протести израелският парламент прие закон за разширяване на смъртното наказание.

„Въвеждането на смъртната присъда, както и дискриминационната същност на закона, е очевидна крачка назад. Бихме отбелязали също така, че в Израел след приемането на закона прозвучаха някои гласове. Също така вземаме предвид, че решението е обжалвано пред Върховния съд“, допълни Ел Ануни.

Според него случилото се е ясна отрицателна тенденция в рамките на задължението на Израел да спазва правата на човека.

Парламентът на Израел одобри вчера противоречив законопроект за повторно въвеждане на смъртното наказание за терористи. Критиците определят този ход като дискриминационен, тъй като законодателството практически ще се прилага само за палестинци, пише ДПА.

Организации за защита на човешките права и няколко европейски държави призоваха инициативата да бъде спряна. Съгласно законопроекта палестинци, осъдени за убийство като акт на тероризъм от военните съдилища в окупираните територии, ще получават смъртна присъда.

В гражданските съдилища в Израел пък лице, признато за виновно за убийство с терористична мотивация с цел унищожаване на държавата Израел, може да бъде осъдено или на смърт, или на доживотен затвор съгласно закона.

Законопроектът е внесен от партията „Оцма Йехудит“ (Еврейска сила) на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Общо 62 от 120 депутати в Кнесета подкрепиха законопроекта на финалното гласуване, включително министър-председателят Бенямин Нетаняху.

Общо 48 депутати гласуваха против, а останалите се въздържаха или не присъстваха на гласуването. АФП съобщи, че израелска неправителствена организация за защита на човешките права е подала жалба до Върховния съд на Израел с цел оспорване на закона, предвиждащ „смъртно наказание за терористи“, само няколко минути след приемането му от Кнесета.

„Този закон е конституционно несъвместим, дискриминационен по своя характер и, що се отнася до палестинците в Западния бряг, приет без законова основа“, посочва Асоциацията за граждански права в Израел (ACRI) в изявление, обясняващо мотивите за жалбата.