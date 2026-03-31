Кнесета прие закон за смъртно наказание чрез обесване

Израелският парламент – Кнесета, прие закон, който определя смъртното наказание чрез обесване като присъда за осъдени от военни съдилища за нападения с жертви, предаде Ройтерс.

Законът ще се прилага само спрямо осъдени за убийство, чиито нападения са целели „унищожаването на Израел“, което на практика означава, че той няма да се отнася за израелци.

Предвижда се задължително изпълнение на присъдата чрез обесване в рамките на 90 дни след постановяването ѝ, с ограничена възможност за отсрочване, но без право на помилване. Предвидена е и опция за замяна на смъртното наказание с доживотен затвор, но единствено при неуточнени „специални обстоятелства“.

Законът бе внесен от партията „Оцма Йехудит“ (Еврейска сила) на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и бе одобрен с 62 от 120 гласа.

„Това е ден на справедливост за убитите, ден на възпиране за враговете“, заяви Бен-Гвир в парламента. „Който избере терора, избира смъртта.“

Палестинският президент Махмуд Абас осъди закона като нарушение на международното право и като обречен опит за сплашване на палестинците. По-притеснителен е отговорът на палестинските въоръжени групировки „Хамас“ и „Ислямски джихад“, които призоваха палестинците да извършат нападения в отговор на неговото приемане.