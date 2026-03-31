Йотова с остра реакция към Гюров: Неадекватно е да подписва 10-годишно споразумение с Украйна

Нито министър-председателят, нито министърът на отбраната, нито министърът на външните работи са ме информирали за предстоящото им посещение в Украйна, за целта му и за състава на българската делегация. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти преди празничния галаконцерт по повод 45-годишнината на Националния дворец на културата.

Думите ѝ са във връзка с пътуването на премиера Андрей Гюров до Киев и подписването на 10-годишно споразумение за сигурност.

„Според мен това е недопустимо нарушаване на диалога между институциите и липса на институционално възпитание. Подписването на това споразумение е неадекватно, защото мандатът на един служебен кабинет е с ограничен хоризонт и не може да го изпълни“, каза Йотова.

Според нея подписването на международни споразумения трябва да става от редовно правителство след дискусия в парламента.

„До момента той не ме е потърсил, с изключение на едно телефонно обаждане – аз вчера звъннах, но не можахме да осъществим връзка по технологични причини. Сутринта аз го предупредих, че моята реакция ще бъде изключително остра, аз едва днес и то по мое настояване – получих текста на въпросното споразумение“, допълни президентът.

Йотова определи документа като слаб и остарял – не отчита моментните обстоятелства и развоя на войната в Украйна, както и интересите на българската отбранителна индустрия.

Президентът каза още, че според текста няма финансови ангажименти. „Според мен това е политически акт – слабо замислен и слабо изпълнен“, допълни тя.