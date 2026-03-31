Изтече аудиозапис между Лавров и Петер Сиярто

Изтекъл аудиозапис между унгарския външен министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров разпали политическото напрежение в Унгария дни преди ключовите парламентарни избори на 12 април, предаде “Ройтерс”. Записът, публикуван от разследващия сайт Vsquare, е на телефонен разговор от август 2024 година, когато Лавров предава молба от влиятелния руски олигарх Алишер Усманов сестра му Гулбахор Исмайлова да бъде извадена от санкционния списък на ЕС. По-късно действително санкциите срещу Исмайлова са свалени.

Автентичността на запписа не може да бъде потвърдена по независим начин. Самият Сиярто не отрича да е имал разговори с руския първи дипломат, но определи подслушването на телефонните му разговори като „огромен скандал“.

Припомняме, че преди седмица премиерът Виктор Орбан нареди разследване за предполагаемо подслушване на Сиярто в полза на Русия.

Орбан, който е на власт от 2010 година, е изправен пред най-трудната си предизборна кампания за последните 16 години. Вотът е насрочен за 12 април, като дясноцентриската опозиционна партия “Тиса” на Петер Мадяр води в повечето социологически проучвания. Орбан твърди, че целта му е да остави Унгария извън войната и че защитава националните интереси.

Vsquare съобщи и за друг разговор, в който Сиярто е казал на заместник-министъра на енергетиката на Русия Павел Сорокин, че работи за отмяна на санкциите на ЕС, насочени към руския „сенчест флот“ от петролни танкери.

Руското правителство не е коментирало случая, а унгарското външно министерство отказа да даде подробности, позовавайки се на дипломатическата практика.

За никого не е тайна, че Орбан поддържа топли връзки с президента Владимир Путин въпреки войната на Русия в Украйна, като същевременно запазва силната зависимост на Унгария от руския петрол и газ. От своя страна, Сиярто често пътува до Москва, като на 4 март се срещна с Путин, за да обсъди доставките на петрол, наред с други въпроси.

Припомняме, че Унгария е наложила вето върху заема от 90 млрд. евро за Украйна. Причината – прекъсване на доставките на суров петрол за Унгария и Словакия след повреда на петролопровода „Дружба“.

„Без петрол – няма пари. Ако президентът Зеленски иска да получи средствата от Брюксел, тръбопроводът „Дружба“ трябва да бъде възстановен“, коментира Орбан. Въпреки непреклонността на Орбан „Политико“ съобщи на 17 март за споразумение между Украйна и ЕС за техническа и финансова помощ по повредения петролопровод.