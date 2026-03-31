„Бизнес барометър на УНСС – 2026“ показва икономика без ускорение

"Бизнес барометър на УНСС - 2026" показва икономика без ускорение

„Бизнес барометър на УНСС – 2026“ отчита, че българската икономика не е в криза, но се развива бавно и под потенциала си. Проучването е проведено сред 600 предприятия от различни сектори и анализира състоянието на бизнеса, както и очакванията за следващата година.

Изследването, представено от екип на УНСС, показва, че основните проблеми пред фирмите остават административните и бюрократични пречки, като най-сериозното предизвикателство е недостигът на кадри.

Според бизнеса има известно влошаване на икономическата среда спрямо предходната година, а комбинацията от ниски заплати и високи разходи създава риск от загуба на квалифицирани служители. В същото време компаниите имат доверие в конкурентоспособността на продуктите си, но са по-несигурни относно собственото си финансово състояние.

Допълнителен натиск върху бизнеса оказват международните конфликти, включително войната в Украйна, а политическата несигурност в страната също влияе негативно върху бизнес климата.

