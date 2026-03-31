Денят по диагонал – 31 март 2026 г.

Тръмп за Ормузкия проток: Другите да се присъединят бързо и с голям ентусиазъм

Тръмп е готов да прекрати войната срещу Иран и без да отваря Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да прекрати войната срещу Иран, оставяйки Ормузкия проток затворен за корабоплаване, съобщава The Wall Street Journal.

Според източници на вестника през последните дни Доналд Тръмп и неговите помощници са стигнали до заключението, че опитът за деблокиране на пролива ще удължи конфликта. Президентът на САЩ е решил, че Вашингтон трябва да постигне основните си цели – да отслаби военноморските сили и ракетните запаси на Иран, а след това да прекрати конфликта, като същевременно продължи да оказва дипломатически натиск върху Техеран.

Божидар Божанов: Ще припомня – Пеевски е паразитът, който вирее само в гостоприемника ГЕРБ (част 2)

img 0455

Не се ядосваме, че ни крадат посланията, важното е това да доведе до добър за обществото резултат, смята Божидар Божанов.

Ако се стигне до управляващо мнозинство от 121+, събирането на 160 гласа за ВСС може да се окаже по-трудно, смята Божидар Божанов

САЩ удължиха крайния срок за продажба на чуждестранните активи на „Лукойл“ до 1 май

Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на „Лукойл" у нас

САЩ удължиха лиценза за договаряне на продажбата на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“ до 1 май. Това става ясно от документ, публикуван от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство.

Правосъдното министерство изиска справката за пътуванията в чужбина на Пепи Еврото и прокурор Емилия Русинова

До осем години затвор за незаконни домове за възрастни, предлага Министерството на правосъдието, Таня Радуловска е назначена за заместник-министър на правосъдието, Правосъдното министерство иска справката за пътуванията в чужбина на Пепи Еврото с прокурор Емилия Русинова

Министерството на правосъдието е изискало официална справка за пътуванията в чужбина на Петьо Петров, познат като Пепи Еврото, и ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

Заместник-министърът Таня Радуловска заяви, че при потвърждение на информацията ще бъде предложено дисциплинарно наказание срещу Русинова.

Бунтът на избирателите: Защо крайната десница е на върха на общественото одобрение в Германия?

алтернатива за германия предизборен плакат бранденбург

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) се изравни с управляващия консервативен блок „Християндемократически съюз“ / „Християнсоциален съюз“ (ХДС/ХСС), ръководен от канцлера Фридрих Мерц, според последното проучване на ИНСА. И двете формации получават по 26% подкрепа сред германските избиратели, което показва значително изместване на политическия баланс в страната.

Румъния ще намали акциза върху дизеловото гориво, за да се справи с кризата с горивата

Румъния вдига данъци и такси

Румънското правителство реши да намали акциза върху дизеловото гориво като част от първия етап от преодоляването на енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток. Това обяви премиерът Илие Болоян.

„Първо ще се съсредоточим върху дизеловото гориво, тъй като то преживява най-голямото увеличение на цените. Дизелът представлява над 70% от потреблението на гориво. Тези постепенни стъпки ще засегнат две трети от собствениците на автомобили в Румъния“, каза той в интервю за телевизионния канал Digi24.

Пиян шофьор кара кола на 4.46 промила в Бургас

КАТ - дрегер - пиян МПС - шофьор

Бургаската полиция задържа пиян шофьор с рекордните 4,46 промила.

Случаят е от снощи, когато на ул. „Ал. Г. Коджакафалията“ до бл. 218А в к-с „Меден рудник“ полицейски служители спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация. Колата е управлявана от 37-годишен мъж от село Добромир (Община Руен).

