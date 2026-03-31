Кая Калас пристигна в Киев за четвъртата годишнина от освобождаването на Буча

Върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас и десетина европейски министри на външните работи пристигнаха в Киев навръх четвъртата годишнина от освобождаването на град Буча, съобщи Ройтерс.

Буча, разположена на запад от украинската столица, беше окупирана от руски войски в първите дни на войната, започната от Русия през февруари 2022 година. След като украинците успяха да си върнат контрола върху града в края на март, по улиците бяха открити телата на убити цивилни, някои от които с вързани ръце.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига посрещна Калас и другите висши европейски представители на централната гара в Киев в ранните часове, заявявайки, че силното европейско присъствие е доказателство, че Русия неизбежно ще си понесе последствията за извършените зверства.

България е представена от първия дипломат Надежда Нейнски.

Ще продължим да подкрепяме Украйна и ще вървим заедно по пътя към нашето общо бъдеще в ЕС и НАТО, заяви Гюров

