Рубио обвини съюзниците, че са изоставили САЩ в момент на нужда

Държавният секретар Марко Рубио обвини съюзниците на САЩ от НАТО, че са изоставили страната в момент на нужда, както по-рано направи и американският президент Доналд Тръмп.

Рубио изрази остро недоволство от факта, че Испания е отказала на американски самолети, участващи във войната срещу Иран, да прелитат през нейното въздушно пространство.

Държавният секретар досега се е изявявал като поддръжник на НАТО, дори когато Тръмп нападаше членовете на алианса заради недостатъчната им ангажираност по време на конфликта. В понеделник обаче той открито се нахвърли срещу тях, твърдейки в интервю за Ал Джазира, че испанските леви лидери се „хвалят“ с решението си да затворят въздушното пространство, докато САЩ са поели ангажимент да защитават държавата им.

Рубио заяви, че алиансът е полезен за Съединените щати, тъй като им позволява да разполагат войски и техника в Европа, „но ако НАТО означава единствено, че ние защитаваме Европа при нападение срещу нея, а те ни отказват правото да използваме базите им, когато имаме нужда от тях, това не е особено добра сделка“.