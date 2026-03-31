Любомир Гайдов е новият изпълняващ функциите председател на ВАС

Любомир Гайдов е новият изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Върховен административен съд (ВАС), реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Досега Гайдов бе заместник на административния ръководител. Той ще заеме поста на 15 април, когато изтича шестмесечният период, в който изпълняващ функциите административен ръководител на съда е Мариника Чернева.

На 14 октомври миналата година тя замени Георги Чолаков, който след изтичане на мандата му като председател на ВАС през ноември 2024 година беше назначен за временен ръководител на институцията.

Назначението на новия изпълняващ функциите председател – Любомир Гайдов, е съобразено с актуалния списък по старшинство на съдиите от Върховния административен съд, в който той е следващият след съдия Чернева, посочват от Съдийската колегия на ВСС. Гайдов е дал съгласие да поеме поста.