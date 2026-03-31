Празнуваме заедно147 години от обявяването на София за столица на България

Столична община ви кани да отпразнуваме заедно 147 години от обявяването на София за столица на България – с богата програма от концерти, изложби, турове и събития за малки и големи.

Празничната програма започва в навечерието на празника. На 2 април от 19:00 ч. в Централния Военен клуб с вход свободен ще се състои концерт на Симфониета „София“ и солистите на НФА „Филип Кутев“. Композитор, солист и диригент е маестро Георги Андреев.

На 3 април студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, облечени в стила на епохата отпреди 147 години, ще раздават в центъра на София реплики на стари пощенски картички с изгледи от София. Ще можете да ги срещнете и да се снимате с тях в градина „Кристал“, на площад „Бански“ и около ЦУМ, на бул. „Витоша“ и храм „Света Неделя“, пред Народен театър „Иван Вазов“ и по ул. „Граф Игнатиев“.

Пътниците, кацащи и излитащи от Терминал 2 на Летище „Васил Левски“, ще бъдат посрещани и изпращани от младите хора, които ще им подарят за спомен картичка с красиви кадри от Стара София.

На 3 април от 12:00 ч. в градина „Кристал“ концерт ще изнесе Софийският духов оркестър, а от 13:00 ч. на площада пред Народен театър „Иван Вазов“ Гвардейският представителен духов оркестър ще поздрави столичани и гостите на града със своя програма.

Духовият оркестър на Първа английска гимназия с диригент Йоана Георгиева и мажоретен състав ще се представят в парк „Заимов“ от 14:30 ч. Музикалното шествие ще тръгне от Театър „София“ и ще обходи алеите в парка. От 17:00 ч. Младежки духов оркестър „Подуяне Брас Бенд“ към Народно читалище „Васил Левски 1928“ – София ще свири пред Театър „София“.

От 18:00 ч. Младежки духов оркестър „Надежда“ при Център за изкуство, култура и образование – София, с диригент Румен Левордашки, ще свири в „Северен парк“ (откъм ул. „Народни будители“).

От 17:00 ч. Джаз формация „София“ и млади таланти от Вокална академия „Хайлайт“ ще изнесат концерт „Празнуваме София с музика“ пред Ообщински културен институт „Надежда“ (на бул. „Ломско шосе“ № 2), а при лошо време – в залата на Културния институт.



Столичната община обявява ВХОД СВОБОДЕН на 3 април за посещение на Софийската градска художествена галерия и Регионален исторически музей – София.

В СГХГ посетителите ще могат да разгледат изложбите „Надежда Кутева. Места и ритуали“ и „Построено на геометричен принцип“. Визуални изкуства, музика и архитектура. Геометрична форма и фигуративност от втората половина на XX век в България“.

Образователно ателие за деца „Гербът на София“ ще се проведе в Регионален исторически музей – София.

Филми от поредицата „Сградите разказват“ ще бъдат представени от екипа на Музея на сцена „Централни Хали“ от 10:00 до 16:00 ч. Ще може да бъде разгледана и изложбата „Истории зад фасадите“.

На метростанция „Св. Патриарх Евтимий“ ще бъде представена художествена инсталация, посветена на герба на Столичната община. Едно от най-ценните художествени произведения, свързани с историята на столицата, е проектът за герб на София, който е създаден по повод Световното изложение в Париж през 1900 г. от художника Харалампи Тачев.

Столичната община и екипът на платформата „Исторически маршрути“/ historikalroutes.bg организират историческите беседи „Зад фасадите на ПАРИЖ 1 и МОСКОВСКА 33“ – Столичната община отваря централните си сгради, за да се насладят посетителите на архитектурната красота от дома на фабриканта Киро Стефанов, проектирана от именития Никола Лазаров – сградата на улица „Париж“ № 1, да разгледат старото Интендантство към Двореца, дело на архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов – днешната сграда на улица „Московска“ № 33. Историите разказва Здравко Петров – урбанист и автор на книгите „Исторически маршрути: София“ и „Още исторически маршрути: София“.

Беседите ще се проведат на 3 април (петък) от 11:00 ч. и от 14:00 ч., както и на 4 април (събота) от 11:00 ч., 12:00 ч. и от 14:00 ч.

Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване на:

https://docs.google.com/forms/d/1owf7JXS3SP14PK5gKBv6-uRAUBADgUUU5YjaahBBqAY/.



Ще можем да се снимаме на фона на красив пейзаж от Стара София, който за жалост вече е история – в градина „Кристал“ ще има фотокът „Пътуване във времето“ с улица „Търговска“, свързвала площада пред Царския дворец с площада при Банята, пресичайки булевард „Княз Дондуков“. На нея са били разположени най-представителните магазини и кантори в столицата. Тя се отличава с пищна и представителна архитектура като в европейските столици. Всеки желаещ ще може да се снима от 9:00 ч. до 18:00 ч.

Изложбата „Писателското кафене. Спомен за сладкарница „Цар Освободител“ (1908 – 1946)“ може да бъде разгледана в Галерия на открито в градина “Кристал“. Организирана от културната организация „Бохемска София“ с подкрепата на дирекция „Култура“ на Столичната община, експозицията представя интересни факти от миналото на легендарното софийско заведение. Използвани са архивни кадри и тиражирани пощенски картички, както и скици от фонда на ГИС – София. През 2026 г. се навършват 80 години от затварянето на сладкарница „Цар Освободител“. Официалното откриване на изложбата е от 12:00 ч. на 3 април, може да бъде разгледана до 13 април, включително.

Експозиция „Храни и напитки на българите от ориенталската трапеза до столовата“ може да бъде разгледана от 2 до 16 април в Галерия на открито в Градската градина. Организирана от Държавна агенция „Архиви“ съвместно със Столичната община, експозицията разказва историята на храните и напитките като част от развитието на България и нейната столица от Освобождението до 90-те години на XX век. Как са се произвеждали и продавали, кои са били горещите ресторанти и барове, какви са били любимите храни на популярните личности, къде са ходели изисканите компании за избистряне на съзнанието след бал – ще разберем от изложбата… Официалното откриване е на 3 април от 17:00 ч.

В Галерия на открито в парка пред НДК (на алеята до кино „Кабана“) фотографската изложба „Софийски домове“ представя 27 архитектурни ценности на София. Красиви, стилни и достолепни – тези сгради ни припомнят за устременото развитие на София в края на XIX и началото на XX век. Изложбата може да бъде разгледана от 1 до 14 април, включително, организира се от платформата „Исторически маршрути“/ historikalroutes.bg съвместно със Столичната община.

Фотоизложбата „По следите на Михайло Парашчук“ ще бъде официално открита на 3 април от 14:00 ч. на площад „Света Неделя“, посветена на творчество на видния украински скулптор, посветил живота си на България.

Михайло Парашчук си партнира с видни български архитекти в строежа на емблематични сгради в София и страната, сред които сградата на Българската народна банка, на Българската академия на науките, ректората на Софийския университет, Народната библиотека, Военната академия, Съдебната палата и много други. Изложбата, организирана от Посолството на Украйна, Столичната община и Държавната агенция „Архиви“, може да бъде разгледана до 18 май, включително.

Столичната библиотека ще представи документална изложба „София – направете я красива, и нека тя е новата ни столица“ с редки и ценни книги от фонда си. Може да бъде разгледана до 9 април в Мраморното фоайе на пл. „Славейков“ № 4.

Общински културен институт Научнообразователен детски център „Музейко“ ще отбележи 147 години от обявяването на София за столица на България с тематични работилници и специални активности. Най-малките ще влязат в ролята на градостроители и ще създадат своя визия за модерна София. Конструктивните предизвикателства ще започнат точно в 10:00 ч. на 3 април и ще продължат през целия ден. Те са подходящи за деца на и над 5-годишна възраст. С много въображение, строителни елементи и екипна работа децата ще изграждат сгради, паркове и цели квартали, вдъхновени от София.

В творческите артпространства, в които могат да се включат и по-малки деца с техните родители, ще оживеят цветни силуети на градски пейзажи, а чрез интерактивни демонстрации децата ще изследват природните явления и климатичните процеси, които влияят на живота в един голям град.

Образователните срещи и научните експерименти ще насочат вниманието към важни теми като безопасността в градска среда, опазването на природата и промените на нашата планета.

На 3 април Visit Sofia организира пешеходен образователен тур. Началото е от 10:30 ч., 11:00 ч. и 11:30 ч. пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Инициативата има за цел по достъпен и ангажиращ начин да запознае децата с този ключов исторически момент и с първите стъпки, чрез които София се превръща в държавен и административен център на страната. Програмата включва кратко въведение и няколко основни спирки в централната градска част, които проследяват началото на управлението и развитието на София като столица. Желаещите да се включат следва да заявят участие до 31 март (вторник), включително, на имейл: [email protected].

На 3 април от 10:00 ч. в Туристическия информационен център „Трамвай 83“ на пл. „Бански“ ще бъде валидирана пощенска марка по случай 125 години трамваен транспорт в София и 85 години тролейбусен транспорт. Събитието се организира от Общинско предприятие „Туризъм“.

На 3 април в Княжеската градина започва най-новото събитие в града – Sun Fest Sofia. Внушително виенско колело, високо 40 метра, очаква посетителите. Фестивалът ще предлага много атракции за децата и техните родители, както и кулинарни изкушения.

