България потвърди подкрепата си за Украйна и ангажимента си за нейното следвоенно възстановяване

Министърът на външните работи на Република България Надежда Нейнски взе участие в неформална среща на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз, проведена с участието на украинското ръководство.
В рамките на форума беше потвърдена последователната подкрепа на България за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и ангажиментът към постигането на справедлив и траен мир.
Министър Нейнски подчерта значението на международната отчетност за нарушенията на международното право като ключов елемент от всеки устойчив мирен процес, съобщават от пресцентъра на МВнР.
В хода на дискусиите първите дипломати на ЕС откроиха необходимостта от продължаване на международната подкрепа за устойчивостта и възстановяването на Украйна, с акцент върху реинтеграцията на ветераните като ключов елемент за следвоенното възстановяване. България подчерта и нуждата от запазване на фокуса върху Украйна в контекста на текущите глобални предизвикателства и потвърди готовността си да продължи да допринася, включително и в контекста на усилията на ЕС и НАТО, за подкрепа на страната.