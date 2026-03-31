България потвърди подкрепата си за Украйна и ангажимента си за нейното следвоенно възстановяване

Министърът на външните работи на Република България Надежда Нейнски взе участие в неформална среща на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз, проведена с участието на украинското ръководство.

В рамките на форума беше потвърдена последователната подкрепа на България за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и ангажиментът към постигането на справедлив и траен мир.

Министър Нейнски подчерта значението на международната отчетност за нарушенията на международното право като ключов елемент от всеки устойчив мирен процес, съобщават от пресцентъра на МВнР.