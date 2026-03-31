Румъния ще намали акциза върху дизеловото гориво, за да се справи с кризата с горивата

Румънското правителство реши да намали акциза върху дизеловото гориво като част от първия етап от преодоляването на енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток. Това обяви премиерът Илие Болоян.

„Първо ще се съсредоточим върху дизеловото гориво, тъй като то преживява най-голямото увеличение на цените. Дизелът представлява над 70% от потреблението на гориво. Тези постепенни стъпки ще засегнат две трети от собствениците на автомобили в Румъния“, каза той в интервю за телевизионния канал Digi24.

Премиерът заяви също, че

правителството все още не е определило степента на намаление на акциза,

отбелязвайки, че Министерството на финансите „в момента работи по необходимите изчисления“. Болоян подчерта, че намаляването на акцизите върху бензина в момента не се разглежда.

Освен това,

румънският премиер обяви създаването на „фонд за солидарност“,

който ще се попълва с „част от свръхпечалбите“ на участниците на петролния пазар. Според плана на правителството, средствата от този фонд ще помогнат за коригиране на цените на бензиностанциите за крайните потребители. Позовавайки се на източници, телевизионният канал съобщи още, че по време на срещата на коалицията, проведена вечерта на 30 март, е бил обсъждан въпросът за въвеждането на допълнителен данък за операторите на бензиностанции, но такова решение все още не е взето.

По-рано порталът profit.ro съобщи, че цената на литър стандартно дизелово гориво на две бензиностанции в Румъния е надхвърлила психологическия праг от 10 леи (2,27 долара).