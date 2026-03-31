Япония разположи първата си далекобойна ракета с обсег до Китай

Япония разположи първата си ракета с голям обсег във военна база в югозападната част на страната като част от усилията на Токио за укрепване на отбранителните способности, съобщават официални представители, цитирани от Асошиейтед прес.

Модернизираните противокорабни ракети с наземно изстрелване „Тип-12“, разработени и произведени от компанията Mitsubishi Heavy Industries, ся влезли в оперативна готовност в база „Кенгун“ в префектура Кумамото.

Министърът на отбраната Шиндзиро Коидзуми заяви пред журналисти, че Япония е изправена пред най-сложната и напрегната среда за сигурността след Втората световна война, заради което е от съществено значение да се укрепят способностите на страната за възпиране и бърза военна реакция.

Модернизираната ракета „Тип-12″ има обсег от около 1000 километра. Това е значително увеличение спрямо 200-километровия обсег на оригиналния модел, което ѝ позволява да достига до континентален Китай.

С разполагането на далекобойната ракета Япония скъсва с политиката за самоотбрана, която страната следваше съгласно пацифистката си конституция.

До март 2028 г. се планира разполагането на още модернизирани ракети от същия вид и хиперзвукови планери на други места в Япония, сред които северния остров Хокайдо и префектура Миядзаки на южния остров Кюшу.

