Фестивалът „Четяща Стара Загора“ стартира с богата културна програма

Инициативата е включена в Културния календар на Община Стара Загора и е посветена на Международния ден на детската книга – 2 април, и Международния ден на книгата и авторското право – 23 април

Стара Загора отново ще заживее в ритъма на книгите, думите и вдъхновението с предстоящото XXI издание на литературния фестивал „Четяща Стара Загора“. Организаторите от библиотека „Родина“ отправят покана към всички, които носят любов към четенето, да се включат в това значимо културно събитие.

През целия месец април – от 1 до 30 април – фестивалът ще събере читатели, писатели, илюстратори и издатели в богата и разнообразна програма, насочена към всички възрастови групи. Събитията ще предложат свободен и достъпен формат, отворен както за деца, така и за възрастни, превръщайки града в споделено пространство за четене и култура.

Кулминацията на фестивала традиционно ще бъде Маратонът на четенето, който ще се проведе на 23 април – дата, символично свързана с книгата и авторското право. Очаква се и тази година инициативата да обедини хиляди участници около силата на словото.

„Четяща Стара Загора“ е част от Националната програма „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ и Българската библиотечно-информационна асоциация. Партньори на фестивала са Община Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, както и редица културно-образователни институции и медии от града.

Всяка година във фестивала се включват над 10 000 участници – деца, ученици, студенти и възрастни от повече от 90 институции, сред които училища, детски градини, читалища, неправителствени организации, културни институти, бизнес организации, пенсионерски клубове и кметства. Това превръща „Четяща Стара Загора“ в едно от най-значимите културни събития в региона, което създава усещане за общност, споделеност и духовно богатство.

В рамките на програмата са включени и вълнуващи срещи с автори. На 2 април 2026 г. от 18.00 ч., в къща музей „Гео Милев“ ще се проведе вдъхновяваща среща с писателката Костадина Костова, която ще представи книгата си „Трифена“ пред старозагорската публика.

На 9 април 2026 г. от 17.30 ч. Свежа Дачева ще представи книгата си „Ритуал по отваряне на сърцето” в изложбена зала „Лубор Байер“. Събитията са с вход свободен и са отворени за всички любители на литературата.

Резултатите и акцентите от фестивалния месец ще бъдат публикувани на уебсайта на библиотека Родина, както и в социалните мрежи.

Четете още: Започва пролетният панаир на книгата

