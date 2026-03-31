Войната срещу Иран е разцепила иранското правителство и затруднява преговорите за споразумение

Американско-израелската война срещу Иран е разцепила иранското правителство, затруднявайки способността му да взема решения. Tакива са заключенията на западните разузнавания.

От началото на войната преди четири седмици са убити няколко десетки ирански ръководители и техни заместници. Оцелелите изпитват затруднения в комуникацията, не могат да се срещат лично, опасявайки се, че САЩ или Израел ще прихванат разговорите им и ще бъдат поразени при въздушен удар.

Въпреки че силовите и военните структури на Иран продължават да функционират, способността на кабинета да планира нови стратегии и политики е значително отслабена, пише „Ню Йорк Таймс“.

Администрацията на Тръмп твърди, че в Ислямската република е на власт ново правителство и го притиска да сключи бързо споразумение. Колкото повече обаче се влошава способността му да взема решения, толкова по-трудно ще бъде да преговаря с американски пратеници. Освен това американски официални лица съобщават, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция са засилили влиянието си, упражнявайки по-голяма власт от номинално управляващото религиозно ръководство.

Не е ясно и до каква степен новият върховен лидер Моджтаба Хаменей упражнява контрол над правителството. Той не е бил виждан публично, а американските и израелските разузнавателни служби смятат, че е бил ранен по време на войната.