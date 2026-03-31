Над 465 хиляди души в София са платили местните си данъци с отстъпка от 5%, като са внесли пълния размер на задълженията си в срок. Събраните средства достигат близо 39,7 млн. евро, а предоставените отстъпки са почти 2 млн. евро.

Най-голям дял имат плащанията за данък върху превозните средства – над 23 млн. евро, следвани от данъка върху недвижимите имоти с над 16,5 млн. евро. Срокът за ползване на отстъпката при еднократно плащане е до 30 април.

Гражданите могат да проверяват и плащат задълженията си онлайн чрез електронни платформи или на място – в банки, пощенски клонове и каси на EasyPay. От тази година общината не изпраща годишни съобщения за дължимите суми, а само напомняния при неплатени задължения.

При разсрочено плащане сроковете са до края на юни и октомври за основните данъци, а таксата за битови отпадъци се плаща на четири вноски през годината. Кметът Васил Терзиев вече обяви, че през 2026 година не се предвижда увеличение на местните данъци и такси.