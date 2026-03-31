Брутният външен дълг набъбва със 17.7 млрд. евро до 67.19 млрд. евро в края на януари

Брутният външен дълг в края на януари тази година възлиза на 67.19 млрд. евро (54.5% от БВП*), което е със 17.7 млрд. евро (35.8%) повече в сравнение с края на януари година по-рано, когато е бил 49.49 млрд. евро и е представлявал 42.7% от БВП на страната. Това отбелязват от Българската народна банка.

В края на януари краткосрочните задължения са в размер на 21.81 млрд. евро (32.5% от брутния дълг, 17.7% от БВП) и нарастват с 12.66 млрд. евро (138.5%) спрямо януари миналата година. Тогава те са били 9.14 млрд. евро, 18.5% от дълга и 7.9% от БВП на страната.

Дългосрочните задължения възлизат на 45.38 млрд. евро (67.5% от брутния дълг, 36.8% от БВП),

като нарастват с 5.04 млрд. евро (12.5%) спрямо края на януари година по-рано, когато си били 40.35 млрд. евро, 81.5% от дълга и 34.8% от БВП на страната.

Към края на януари общо 35.66 млрд. евро (53.1%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 71.7% от брутните външни задължения при 77.2% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на януари е 16.86 млрд. евро (13.7% от БВП). на годишна база той се повишава с 4.04 млрд. евро (31.5%). Тогава този дълг е бил 12.82 млрд. евро и 11% от БВП на страната. Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 25.1% към края на януари при 25.9% за същия месец преди година.

Външните задължения на Централната банка са в размер на 13.2 млрд. евро (10.7% от БВП).

Те се повишават с 11.16 млрд. евро спрямо края на януари миналата година и отразяват задължения, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 година. Преди година тези дългове са били 2.05 млрд. евро и 1.8% от БВП на страната.

Външните задължения на сектор „Други парично-финансови институции“ (банки и фондове на паричния пазар) са 8.96 млрд. евро (7.3% от БВП). Те се повишават с 1.75 млрд. евро (24.2%) спрямо края на януари миналата година, когато са били 7.22 млрд. евро и 6.2% от БВП на страната.

Външните задължения на другите сектори са 14.2 млрд. евро (11.5% от БВП). Те нарастват с 828.3 млн. евро спрямо същия месец на миналата година, когато са били 13.37 млрд. евро и 11.5% от БВП на страната.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13.97 млрд. евро

(11.3% от БВП) в края на януари, което е с 69.8 млн. евро по-малко спрямо същия месец година по-рано. Тогава то е било 14.04 млрд. евро и 12.1% от БВП на страната.

* При БВП в размер на 123.37 млрд. евро за 2026 г. (прогноза на БНБ) и 116.02 млрд. евро за 2025 г. (данни на НСИ от 6 март 2026 г.).