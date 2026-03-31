American Exchange Group ще купи компанията за облекло и обувки Allbirds за 39 млн. долара

American Exchange Group възнамерява да купи компанията за облекло и обувки Allbirds за 39 милиона долара. След сделката Allbirds планира да поиска одобрение от акционерите, за да продаде активите си и постепенно да прекрати дейността си.

Новината се отрази положително на пазара – акциите на Allbirds скочиха с около 32% в извънборсовата търговия.

Очаква се сделката да приключи през второто тримесечие на 2026 г., а малко след това останалите средства да бъдат разпределени между акционерите, след като се покрият разходите по закриването на компанията.

Според изпълнителния директор Джо Верначио, партньорството с American Exchange Group дава шанс марката Allbirds да продължи да се развива и занапред.

По сделката финансов консултант е TD Cowen, а правен съветник – Holland & Hart.