ГДБОП и ДАНС разбиха мрежа за пране на пари от имотни и данъчни измами

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и ДАНС разбиха престъпна мрежа, занимавала се с пране на пари от имотни и данъчни измами. Акцията се е провела на 25 март, като е образувано и досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.

Обвиняемите нарочно са избирали социално слаби лица, чрез съставяне на неистински договори за покупко-продажба на недвижимо имущество. Те са им прехвърляли собствеността без знанието и съгласието на реалните притежатели. Извършени са претърсвания на 11 жилища, офис и превозни средства, като са иззети документи, електронни устройства, електронни подписи, печати, банкови карти и други.

Към момента четирима са привлечени към наказателна отговорност. Ако бъдат признати за виновни, то тях ги грози наказание от 3 до 10 години. Един от “невероятната четворка” е обвинен и за документно престъпление и за подкуп в размер на 3000 лева.

Обвиняемият съзнателно е използвал предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и констативен протокол към същия, на които бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач. На трима от четиримата е наложена мярка за неотклонение парична гаранция от по 50 000 евро. Работата по случая продължава.

На този фон продължават проверките на сделки с множество недвижими имоти в столицата и в други райони на страната. Обект на разследване са и финансови потоци, с оглед установяване евентуално извършено изпиране на пари и данъчни измами през т. нар. „кухи“ фирми.