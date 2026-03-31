Les Chroniques Bulgares или любовта на един французин към историята на България

Французинът Бенжамен Ришар написва книга, посветена на българската история и най-важните за нея години: от най-великите до най-мрачните моменти на нашета татковина. Ето за какво иде реч:

„Директно от Биариц, моя роден град, след месеци на писане, на размисъл, ентусиазъм моята книга е вече тук… Този проект не е академично задание. Роди се по време на едно привличане. На едно вътрешно пътешествие. На една държава, която ме „осинови”, докато я избрах.” – пише Бенжамен Ришар в своя личен Instagram профил.

В писмения си труд, французинът, влюбил се в родината ни, споделя, че се е опитал да побере близо 5000-годишната история в 192 страници:

От траките до златните съкровища на Варна

От хан Аспарух до основаването на Дунавска България

Златният век на цар Симеон

Разгромяването на войските на цар Самуил от византийския император Василий II Българоубиец

От въстанието на Асеневци до апогея на цар Иван Асен II

Падането на Никопол през 1396 година

През дългите години на османското подтисничество

През революционните личности на Васил Левски и Христо Ботев

През сформирането на модерната българска държава до нейната европейска интеграция

Но през вековете на дълги и славни битки, един въпрос все още си остава: „Как така един народ е успял да се съхрани след вековните имперски влияния?”: Византийската империя, Османското робство, Влиянието на Съветския съюз, Интеграцията в Европейския съюз.

Бенжамен Ришар.

Чрез един език, една религия, един спомен, един лъв и едно бяло, зелено и червено знаме.

„Специални благодарности на всички, които подкрепяха мен и моя писмен труд от самото начало. Благодаря на България.” – споделя с любов френският писател.