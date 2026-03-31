Les Chroniques Bulgares или любовта на един французин към историята на България

Французинът Бенжамен Ришар написва книга, посветена на българската история и най-важните за нея години: от най-великите до най-мрачните моменти на нашета татковина. Ето за какво иде реч:

Директно от Биариц, моя роден град, след месеци на писане, на размисъл, ентусиазъм моята книга е вече тук… Този проект не е академично задание. Роди се по време на едно привличане. На едно вътрешно пътешествие. На една държава, която ме „осинови”, докато я избрах.” – пише Бенжамен Ришар в своя личен Instagram профил.

В писмения си труд, французинът, влюбил се в родината ни, споделя, че се е опитал да побере близо 5000-годишната история в 192 страници:

  • От траките до златните съкровища на Варна
  • От хан Аспарух до основаването на Дунавска България
  • Златният век на цар Симеон
  • Разгромяването на войските на цар Самуил от византийския император Василий II Българоубиец
  • От въстанието на Асеневци до апогея на цар Иван Асен II
  • Падането на Никопол през 1396 година
  • През дългите години на османското подтисничество
  • През революционните личности на Васил Левски и Христо Ботев
  • През сформирането на модерната българска държава до нейната европейска интеграция

Но през вековете на дълги и славни битки, един въпрос все още си остава: „Как така един народ е успял да се съхрани след вековните имперски влияния?”: Византийската империя, Османското робство, Влиянието на Съветския съюз, Интеграцията в Европейския съюз.

Бенжамен Ришар.
Чрез един език, една религия, един спомен, един лъв и едно бяло, зелено и червено знаме.

Специални благодарности на всички, които подкрепяха мен и моя писмен труд от самото начало. Благодаря на България.” – споделя с любов френският писател.

