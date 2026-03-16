Американски самолети цистерни пристигнаха в Румъния за участие в конфликта в Близкия изток

Първите три американски самолета цистерни пристигнаха в Румъния след искане на САЩ за временно разполагане на военни сили и техника, свързани с конфликта в Близкия изток. Информацията беше съобщена от телевизия Digi24.

Миналата седмица парламентът на Румъния одобри за срок от 90 дни разполагането на самолети за зареждане с гориво, както и оборудване за наблюдение и сателитна комуникация. Това решение е свързано с военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Трите самолета KC-135 Stratotanker кацнаха в неделя в база 90 в Букурещ. След презареждане те ще се отправят към базата Михаил Когълничану, откъдето ще започнат мисиите си за презареждане на бойни самолети във въздуха. Тези самолети се използват за снабдяване с гориво на изтребители като F-15 Eagle, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Министърът на отбраната Раду Мируца потвърди информацията и уточни, че през следващите дни се очаква пристигането на още самолети, като техният брой е определен с решение на парламента.

Самолетите са пристигнали заедно със съответния военен персонал, който ще участва в изпълнението на мисиите. „Те ще бъдат обслужвани от около 400–500 военнослужещи. Заедно с тези самолети пристигна и определен брой военни. С останалото оборудване, което Съединените американски щати ще разположат на територията на Румъния за увеличаване на възпиращия капацитет, също ще пристигнат допълнителни военни“, съобщи военният министър на Румъния.