Президентът, върховните съдилища, адвокатурата и НС ще избират членовете на нова антикорупционна комисия

От правосъдното министерство са внесли за обществено обсъждане проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, като се предвижда да се възстанови закритата антикорупционна комисия, но при нов начин на сформиране. Целта е да се създаде ефективен орган за противодействие на корупцията, допълват от ведомството.

В проекта на закона пише, че ще се създаде петчленна Комисия за противодействие на корупцията. Един от членовете ѝ ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и един ще е от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на комисията ще е пет години, без право на преизбиране, а председателят ѝ ще се сменя всяка година на ротационен принцип чрез жребий. На всеки шест месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание, като ще внася и годишен доклад за дейността си.

Припомняме, че управляващото мнозинство закри антикорупционната комисия на 28 януари, вместо да търси начин да я реформира. По този начин разследванията на корупцията по високите етажи на властта бяха поети от ГДБОП и следователите, а дейностите, свързани с превенция, конфликт на интереси и контрол върху имуществото, преминаха към Сметната палата.

Сега от правосъдното министерство отбелязват, че създаването на новия закон е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и на препоръките на Европейската комисия с оглед на цялостното отчитане и изплащане на средствата в рамките на Плана.

До момента, заради неудовлетворително изпълнение на антикорупционната реформа, Европейската комисия е спряла изплащането на общо 258 228 948 евро.

Проектозаконът определя и 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които подадат в неговия обхват. Това са президентът и вицепрезидентът, депутатите, членовете на правителството, конституционните съдии, българските евродепутати, българските еврокомисари и други.

Работата на комисията ще е в две направления – първото е превенция на корупцията. Второто – разкриване и разследване на т. нар. “корупционни престъпления”, сред които длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, търговия с влияние, изпиране на пари и други.

Оперативно-издирвателната дейност ще се извършва от специално назначени служители при получаване на информация за корупционно престъпление, извършено от лицата, заемащи публични длъжности; при констатирани несъответствия между декларирано и реално имущество.

Антикорупционната комисия ще може да обжалва пред съда откази на прокурора да образува досъдебно производство. Ще бъде въведен задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на досъдебни производства, разследвани от служители на Комисията.