Вторият член на екипажа на сваления над Иран F-15 е спасен след рискована операция

Вторият член на екипажа на сваления над Иран F-15 е спасен и е в стабилно състояние след мащабна военна операция, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. По думите му, военнослужещият е ранен, но се очаква да се възстанови, предаде „Ройтерс“.

Тръмп определи спасителната мисия като една от най-смелите в историята на страната. Операцията е проведена в условия на сериозен риск, тъй като военният се е намирал зад вражеските линии в планински район на Иран.

Още в първите часове след инцидента е бил спасен и първият пилот на самолета, но информацията е била запазена в тайна, за да не се застраши втората спасителна мисия. Изтребителят Ф-15E беше свален в петък, което предизвика опасения във Вашингтон, че иранските сили могат да достигнат до екипажа и да го използват като инструмент за натиск в преговорите.

Според медийни публикации американски специални части са действали на територията на Южен Иран, за да предотвратят пленяването на втория член на екипажа – офицер по оръжейните системи. Ирански медии дори съобщиха, че за залавянето му са били обявени награди, достигащи до 100 000 долара.

По информация на американската страна в операцията са участвали десетки самолети, въоръжени с тежко въоръжение, като през цялото време местонахождението на военния е било следено в реално време.

Различни източници потвърждават успешното му откриване и извеждане. Според „Аксиос“ той е бил локализиран от спасителни екипи, а „Ал Джазира“ съобщава, че операцията е протекла след ожесточена престрелка и че военният все още не е напуснал Иран заради продължаващите бойни действия.

Иранската агенция „Тасним“ от своя страна твърди, че в района са нанесени въздушни удари и дори поставя под съмнение версията на САЩ, като цитира източници, според които първоначално е имало съмнения дали спасителната мисия ще бъде успешна.

Експерти отбелязват, че евентуално залавяне на военнослужещия от иранска страна би дало сериозно предимство на Техеран в контекста на напрежението и военните действия, започнали в края на февруари.

По-рано Иран съобщи и за унищожени американски летателни апарати по време на операцията, включително транспортен самолет и хеликоптери, но тази информация не е независимо потвърдена.