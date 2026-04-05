Открити са взривни вещества край газопровода между Сърбия и Унгария, обяви сръбският премиер президентът Александър Вучич. По думите му, става дума за експлозиви с голяма разрушителна сила, както и детонатори, необходими за тяхното активиране, предаде телевизия N1, цитирана от БТА.

Сигналът е свързан с район близо до селището Велебит, недалеч от северния град Канижа и на няколкостотин метра от газопровода „Балкански поток“, който свързва Сърбия с Унгария. Вучич е информирал унгарския премиер Виктор Орбан за случая в телефонен разговор, като двете страни поддържат постоянна комуникация по темата.

Сръбският президент подчерта, че откритите вещества са представлявали сериозна заплаха както за инфраструктурата, така и за човешкия живот. Предотвратен е възможен тежък инцидент без жертви, а разследването продължава.

Експлозивите са открити в автономната област Войводина, където живее значителна унгарска общност. Вучич подчерта, че властите ще действат решително срещу всеки опит за саботаж на ключови национални интереси.

Орбан също потвърди случая, като съобщи, че е свикал извънредно заседание на Съвета за отбрана. Той изтъкна, че става дума за сериозна заплаха за енергийната сигурност на региона.

Газопроводът „Балкански поток“ е продължение на „Турски поток“ и играе ключова роля за доставките на руски газ към Сърбия и Унгария. Сърбия разчита в голяма степен на този маршрут, тъй като получава газ на по-ниски цени спрямо европейските пазари.