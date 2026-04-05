Папа Лъв XIV призова за мир и край на войните в първото си великденско послание

Папа Лъв XIV призова за мир и край на войните в първото си великденско послание „Урби ет Орби“, отправяйки апел към лидерите по света да изберат диалога пред насилието. В обръщението си той настоя онези, които имат властта да започват конфликти, да поемат отговорност и да дадат шанс на мира, предаде „Франс прес“.

В словото си пред хилядите вярващи на площад „Свети Петър“ във Ватикана Светият отец подчерта, че съвременното общество постепенно привиква към насилието и става безразлично към човешките жертви. По думите му, хората все по-често игнорират не само загубата на живот, но и дълбоките социални и икономически последици от конфликтите.

В отклонение от традицията, спазвана от неговите предшественици, папата не посочи конкретни държави или региони, засегнати от войни, а отправи универсално послание към целия свят.

Той също така обяви, че на 11 април на площад „Свети Петър“ ще се проведе молитвено бдение за мир, в което ще могат да се включат вярващи от цял свят.

