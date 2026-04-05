Тръмп заяви, че във вторник САЩ ще унищожат иранските електроцентрали и мостове

Тръмп за Ормузкия проток: Другите да се присъединят бързо и с голям ентусиазъм, Тръмп заяви, че във вторник САЩ ще унищожат иранските електроцентрали и мостове

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че във вторник САЩ ще унищожат иранските електроцентрали и мостове, ако Техеран не отвори Ормузкия проток в рамките на поставения срок. Тръмп даде ултиматум от 48 часа, като предупреди, че при неизпълнение ще последват удари по ключова инфраструктура, предаде „Ройтерс“.

В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ той подчерта, че „вторник ще бъде ден на електроцентралите и на мостовете“ и отново настоя Иран да възстанови корабоплаването в стратегическия регион. По думите му, ако това не се случи, последствията за страната ще бъдат тежки.

Ормузкият проток има ключово значение за световната търговия с петрол и според Вашингтон е блокиран след началото на конфликта в Близкия изток на 28 февруари.

Тръмп потвърди също, че американските въоръжени сили са спасили втория член на екипажа на сваления над Иран изтребител F-15. Военнослужещият е бил открит „дълбоко в планините“, ранен, но жив, като президентът го определи като „изключително смел“.

