Самостоятелната отбрана извън НАТО е непосилна за България, категоричен е Запрянов

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че самостоятелната отбрана извън НАТО е непосилна за България и би натоварила сериозно икономиката и държавния бюджет. Военният министър подчерта пред БНР, че сигурността на страната е гарантирана именно чрез колективната отбрана в рамките на Алианса.

По думите му, ако България трябва да разчита само на собствените си сили, ще се наложи значително увеличаване на военните разходи и числеността на армията. Той припомни, че в миналото страната е отделяла до 9% от БВП за отбрана, както и допълнителни средства за инфраструктура, което би било тежко бреме при сегашните икономически условия.

Министърът изрази увереност, че напрежението около изказванията на Доналд Тръмп за евентуално оттегляне на САЩ от НАТО ще бъде преодоляно и че съюзът остава ключов фактор за сигурността.

За американските самолети, разположени у нас, Запрянов уточни, че се обсъжда възможност те да бъдат преместени. Той изтъкна, че България не участва във войната между САЩ и Иран и че няма искания за използване на въздушното пространство за военни действия.

Военният министър посочи още, че страната поддържа нормални дипломатически отношения с Иран и че получената нота от Техеран не се разглежда като военна заплаха. В същото време се водят разговори със САЩ за бъдещото разполагане на самолети, като се търси решение, съобразено с обществените нагласи.

Запрянов категорично отрече България да е предоставяла системи за противовъздушна отбрана на Украйна и добави, че страната работи по проекти за модернизация на армията, включително в рамките на европейската програма SAVE.