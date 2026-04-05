Службите разследват стрелба близо до Белия дом и издирват заподозрян, след като малко след полунощ на 5 април постъпват сигнали за изстрели в района на площад „Лафайет“. От „Сикрет Сървис“ съобщиха, че техни служители са реагирали незабавно на инцидента, предаде БТА.

Площад „Лафайет“ се намира непосредствено срещу Белия дом в центъра на Вашингтон. Въпреки извършеното обстойно претърсване на парка и околността, заподозрян не е бил открит, заяви началникът на комуникациите на службата Антъни Гулиелми.

Властите подчертават, че работата в Белия дом продължава нормално, но като предпазна мярка е въведена засилена охрана. Районът остава отцепен, докато службите за сигурност и полицията продължават да издирват човек и автомобил, представляващи интерес за разследването.