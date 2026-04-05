Иранска атака предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Иранска атака предизвика пожар в рафинерията „Бапко“ на остров Ситра в Бахрейн, съобщиха местните власти. Огънят е избухнал в складова база на обекта, като от мястото се издигнаха гъсти облаци черен дим, заснети от очевидци.

От компанията потвърдиха за инцидента и уточниха, че пожарът вече е овладян. Вътрешното министерство на Бахрейн заяви, че причината за случилото се е нападение, извършено от Иран.

Случаят е пореден епизод от ескалацията на конфликта в региона, започнал след ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, които доведоха до нарастващо напрежение и серия от ответни действия.