Иранска атака предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Ирански дронове удариха рафинерия в Кувейт, има атаки и срещу други държави от Залива, Иранска атака предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Иранска атака предизвика пожар в рафинерията „Бапко“ на остров Ситра в Бахрейн, съобщиха местните власти. Огънят е избухнал в складова база на обекта, като от мястото се издигнаха гъсти облаци черен дим, заснети от очевидци.

От компанията потвърдиха за инцидента и уточниха, че пожарът вече е овладян. Вътрешното министерство на Бахрейн заяви, че причината за случилото се е нападение, извършено от Иран.

Случаят е пореден епизод от ескалацията на конфликта в региона, започнал след ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, които доведоха до нарастващо напрежение и серия от ответни действия.

