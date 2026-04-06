„Алианц Банк България“ завърши четвъртото тримесечие с печалба от 54.09 млн. лева

Алианц банк

„Алианц Банк България“ АД отчете печалба от 54 091 000 лв. през четвъртото тримесечие. Числата във финансовия отчет показват, че нетният оперативен доход е в размер на 137 966 000 лева. Приходите на банката от лихви са 129 126 000 лв., а тези от такси и комисиони – 37 687 000 лева. Паричните постъпления от дивиденти възлизат на 2 759 000 лева.

Разходите, които банката е направила за лихви, са 28 774 000 лева. За такси и комисиони са похарчени 6 499 000 лв., а административните разходи са 46 566 000 лева.

Кредитите и авансите, прилечени от „Алианц Банк България“ възлизат общо на 2 887 058 000 лв., в т.ч. 2 067 377 000 заемите в лева и 778 520 000 – в евро. Приходите от лихви за банката са 114 530 000 лева.

Най-много кредити са отпуснати на домакинствата – общо 1 621 023 000 лева.

От тях 1 508 835 000 са в лева, а 112 174 000 – в евро. По изтеглените кредити домакинствата са платили 54 264 000 лв. като лихви.

Числата показват, че кредитите, обезпечени с жилищен имот, са в размер на 1 084 020 000 лв., като 1 027 440 000 са в лева и 56 580 000 – в евро.

ремонт на жилище, пазара на ново строителство ръст

Потребителските кредити са 502 693 000 лв., а от тях  448 895 000 са в лева, а 53 785 000 – в евро.

Заемите за нефинансовите предприятия възлизат на 1 209 949 000 лв, като 538 008 000 са в лева, а 637 530 000 – в евро. Общо 43 610 000 лв. са лихвите, които фирмите са платили на банката. 

„Алианц Банк България“ е привлякла депозити за 4 218 666 000 лв., като 2 779 248 000 от тях са в лева, а 1 216 261 000 – в евро. Разходите на банката по тези влогове възлизат на 14 337 000 лева. 

Нефинансовите предприятия са внесли в банката общо 1 268 872 000 лева. От тях 854 829 000 са в левови депозити, а 327 698 000 – в еврови. 

Влоговете на домакинствата в банката са в размер на 2 639 763 000 лева.

От тях 1 745 340 000 са левови депозити, а 780 576  000 – еврови. Срещу своите пари домакинствата са получили лихви в размер на 3 729 000 лева. 

Активите на банката с в размер на 4 892 768 000 лв., а капиталът й – 76 825 000 лева.

„Алианц Банк България“ има двустепенна система на управление. В Надзорния съвет влизат Димитър Георгиев Желев – председател, Кристоф Плейн, Райнер Франц, Петр Сосик и Георги Емилов Енчев.

Управителният съвет е в състав Георги Костадинов Заманов – главен изпълнителен директор, Христина Маринова Марценкова – изпълнителен директор, Люба Георгиева Павлова – изпълнителен директор, Борис Христов Паличев – изпълнителен директор, и Йордан Маринов Суванджиев. Прокурист на банката е Евгения Александрова Александрова.

„Алианц България Холдинг“ АД  с дял от 50.95% е най-големият акционер в банката. 

