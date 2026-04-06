Създава се национална програма за осигуряване на Налоксон

Създава се национална програма за осигуряване на лекарството Налоксон

От здравното министерство информираха, че е започнала работа по създаването на Национална програма за осигуряване на Налоксон – лекарство, което може да е животоспасяващо при предозиране с опиоиди.

Целта пред работната група, която се е нагърбила със задачата да предложи устойчив механизъм за осигуряване на антидота, е медикаментът да бъде наличен най-вече в центровете за спешна медицинска помощ, както и при екипите на първа линия. В това число са и структурите на МВР, Агенция „Митници“, местата за лишаване от свобода и други.

Работната група трябва да предложи конкретни решения, така че да се гарантира бърз достъп при спешни ситуации.

Създаването на Национална програма е следващ етап към изграждане на дългосрочна политика, която да не разчита единствено на дарения, а да осигури предвидимост и устойчивост в доставките. Това е важна стъпка за намаляване на смъртността при употреба на опиоиди и за защита на живота и здравето на хората в риск, заявяват от министерството.

Припомняме, че преди няколко дни от здравното ведомство обявиха, че след дарение от две компании, всички спешни центрове за медицинска помощ са снабдени с Налоксон. Осигурените над 2400 ампули се очаква да стигнат за година напред.

Още от категорията..

Последни новини

