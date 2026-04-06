Най-добрата сутрешна напитка за по-добро здраве на бъбреците

Една напитка се откроява като категоричен победител. Ето защо трябва да започвате деня си с нея.

Храненето ни играе огромна роля за функционирането на бъбреците. „Бъбреците ви са отговорни за изхвърлянето на отпадните вещества от всичко, което ядете и пиете. Затова не е изненадващо, че храненето може да бъде както изключително полезно, така и вредно за тях,“ казва диетологът Мелани Бец.

Бъбреците са жизненоважни органи, които филтрират кръвта, премахват отпадъците и образуват урина.

Като избирате здравословни храни и напитки, можете да подпомогнете оптималната им работа. За добър старт на деня диетолозите са единодушни: водата е най-добрата сутрешна напитка за здрави бъбреци.

1. Разрежда отпадните вещества

Когато се събудите, вероятно са минали часове без прием на течности.

„Водата е най-добрата сутрешна напитка за бъбреците, защото им дава това, от което се нуждаят, за да започнат работа,“ казва Бевърли Гардън.

След дълъг период без течности, пиенето на вода сутрин разрежда отпадните вещества и улеснява филтрацията.

Бъбреците съдържат над милион нефрони, които действат като двустепенен филтър:

гломерулът филтрира кръвта

тубулът връща полезните вещества обратно и изхвърля ненужните като урина

„Течностите поддържат тази система ефективна. Когато сте добре хидратирани, бъбреците по-лесно изчистват отпадните вещества и излишните витамини и минерали,“ обяснява Джен Ернандес.

Разредената урина (при достатъчен прием на вода) подпомага функцията на бъбреците. Отделянето на поне 3 литра урина дневно е свързано с по-добра бъбречна функция, докато под 1 литър се свързва с влошаване.

2. Поддържа хидратацията

Да се каже, че водата ви хидратира, е очевидно — но това не я прави по-малко важна.

„Когато сте дехидратирани, бъбреците не филтрират достатъчно добре, което с времето може да ги увреди или дори да доведе до хронично бъбречно заболяване,“ казва Бец.

Водата е:

достъпна

евтина

най-добрият начин за хидратация за повечето хора

Не са необходими специални електролитни или хидратиращи прахове.

При дехидратация бъбреците отделят ензим (ренин), който задейства хормонални процеси за задържане на вода и натрий. Това може да повиши кръвното налягане и да натовари бъбреците.

Добрата хидратация:

намалява стреса върху бъбреците

намалява риска от камъни в бъбреците

Хроничната дехидратация намалява обема на урината и увеличава концентрацията на вещества като калций и оксалати, които могат да образуват камъни.

3. Подобрява кръвообращението

Дехидратацията може да намали обема на кръвта и да увеличи нивото на натрий. Това кара тялото да свива кръвоносните съдове и временно повишава кръвното налягане.

Пиенето на вода възстановява баланса.

След диабета, високото кръвно налягане е втората най-честа причина за бъбречна недостатъчност. То намалява кръвотока към бъбреците и с времето ги уврежда.

Водата не лекува високо кръвно сама по себе си, но добрата хидратация:

подпомага кръвния поток

намалява натоварването върху сърцето

Как да пиете повече вода

Започването на деня с вода може да изисква навик. Ето няколко идеи:

Свържете го с навик – дръжте чаша вода до четката за зъби или бутилка до каишката на кучето

– дръжте чаша вода до четката за зъби или бутилка до каишката на кучето Комбинирайте с кафето – водата в кафето също допринася за хидратацията

– водата в кафето също допринася за хидратацията Пийте чай – зеленият чай съдържа антиоксиданти и може да предпази бъбреците

Други съвети за здрави бъбреци

Храненето и начинът на живот имат огромно значение. Основните причини за бъбречни заболявания са диабет и високо кръвно налягане.

Полезни съвети:

Хранете се балансирано

Средиземноморската и DASH диетата подпомагат здравето на бъбреците

Избягвайте подсладени напитки

Те увеличават риска от диабет и бъбречни заболявания

Те увеличават риска от диабет и бъбречни заболявания Познайте рисковите фактори

Много хора не знаят, че имат бъбречно заболяване. Ако сте в рискова група (над 60 г., наднормено тегло, фамилна история и др.), консултирайте се с лекар

Заключение на експертите

Водата е най-добрата напитка за здравето на бъбреците. Започването на деня с чаша вода:

разрежда отпадните вещества

подобрява хидратацията

подпомага кръвообращението

С други думи, тя помага на бъбреците да вършат работата си.

Освен вода, можете да пиете и кафе или зелен чай. В комбинация със здравословно хранене и ограничаване на захарта, това ще помогне да поддържате бъбреците си в добро състояние.

