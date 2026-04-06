АПИ спира монопола при пътната помощ

Николай Найденов положи клетва като служебен регионален министър, АПИ има 752 млн. евро задължения

Агенция „Пътна инфраструктура“ спира възлагането на дейности по осигуряване на 24-часова пътна помощ за леки автомобили отстрана на частни фирми. Това стана ясно по време на среща с представители на бранш „Пътна помощ“ с участието на регионалния министър Николай Найденов, според когото е необходимо да се възстанови пазарната икономика, за да може всички фирми, оказващи пътна помощ в цялата страна да работят свободно.

„Не може да има монопол при оказване на пътна помощ от определени фирми и досегашната практика трябва да бъде спряна незабавно, а фирмите, работещи в бранша трябва да се конкурират по между си. Тази дейност е била опорочена през последната година и поемам ангажимент да се възстанови правото на свободен избор на гражданите на пътя“, коментира Найденов след срещата.

