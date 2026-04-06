Иран е предал чрез посредник на САЩ план от 10 точки за край на войната

Иран е предал своя отговор на американското предложение за прекратяване на войната чрез Пакистан, като е отхвърлил примирие и е подчертал необходимостта от траен край на конфликта, съобщи официалната иранска информационна агенция IRNA, цитирана от Ройтерс.



Отговорът на Иран съдържа десет клаузи, сред които прекратяване на конфликтите в региона, изготвяне на протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, отмяна на санкциите и възстановяване, допълва агенцията.

Според участниците в преговорите, предложението е „максималистичен“ вариант и остава неясно дали би улеснило напредъка към дипломатическо решение конфликта.

Иран заяви, че е предал отговора си на Пакистан след две седмици обсъждания на „най-високо ниво“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък заяви, че крайният срок, който е поставил на Иран – утре 20 ч. източноамериканско време (03.00 часа българско време в сряда) – за постигане на споразумение, е окончателен, като добави, че предложението на Иран е значимо, но не е достатъчно добро.

„Войната е заради едно нещо – Иран не може да притежава ядрено оръжие“, бяха думите на Тръмп.

