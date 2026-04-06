Транспортните фирми ще могат да отсрочат лизинговите си плащания до края на 2026 г.

Компаниите в автомобилния транспорт ще могат да отсрочат лизинговите си задължения до края на 2026 г.

Това предвижда една от новите програми на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Мярката е разработена в последните дни като част от действията на правителството в подкрепа на бизнеса и подобряването на ликвидността в транспортния сектор, съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката и индустрията.

Програмата предвижда предоставяне на гаранционни механизми от БАЕЗ, които ще позволят разсрочване и/или отлагане на лизинговите вноски. До края на 2026 г. лизингополучателите ще заплащат единствено лихви, а неплатените суми по главницата ще се разсрочат от началото на 2027 г. в рамките на остатъчния погасителен план. Така разходите по лизингите ще бъдат значително намалени – до около 5–10% от дължимите вноски.

Чрез този инструмент се цели облекчаване на финансовата тежест върху сектора и осигуряване на по-голяма гъвкавост при управлението на плащанията към лизинговите компании. Фирмите следва да се обърнат към лизингодателите си и да заявят желание за ползване на мярката, а процесът протича между лизинговото дружество и БАЕЗ.

БАЕЗ разработи и допълнителни мерки в подкрепа на сектора, насочени към улесняване на достъпа до банково финансиране за малките и средни предприятия. Чрез издаване на застраховки, които гарантират голямата част от оборотното финансиране на фирмите от банките, като се намалява с 50% необходимостта от собствено обезпечение. В резултат предприятията могат да получат финансиране при по-облекчени условия, като обезпечението може да бъде сведено до около 15% от размера на кредита вместо стандартните 30%. Осигурените оборотни средства могат да се използват за покупка на горива, изплащане на работни заплати и други оперативни разходи.

Разработена е и програма за застраховане на оборотни кредити в подкрепа на експортната дейност на транспортни фирми и авиопревозвачи. Тя е насочена към компании с договори с чуждестранни контрагенти, като чрез застраховане от БАЕЗ се улеснява достъпът до финансиране. Целта е да се подпомогне обслужването на задълженията и да се запази оперативната дейност на предприятията в условията на повишени цени на горивата.

Предвидените мерки от Министерството на икономиката и индустрията чрез БАЕЗ осигуряват по-лесен достъп до финансиране и подобрена ликвидност за компаниите в сектора. Целта е да се подпомогне запазването на оперативната дейност и заетостта, а основните рискове по обслужването на кредитите в сектора да се гарантират от държавното дружество БАЕЗ.