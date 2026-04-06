РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Транспортните фирми ще могат да отсрочат лизинговите си плащания до края на 2026 г.

Компаниите в автомобилния транспорт ще могат да отсрочат лизинговите си задължения до края на 2026 г.

Това предвижда една от новите програми на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Мярката е разработена в последните дни като част от действията на правителството в подкрепа на бизнеса и подобряването на ликвидността в транспортния сектор, съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката и индустрията.

Програмата предвижда предоставяне на гаранционни механизми от БАЕЗ, които ще позволят разсрочване и/или отлагане на лизинговите вноски. До края на 2026 г. лизингополучателите ще заплащат единствено лихви, а неплатените суми по главницата ще се разсрочат от началото на 2027 г. в рамките на остатъчния погасителен план. Така разходите по лизингите ще бъдат значително намалени – до около 5–10% от дължимите вноски.

Чрез този инструмент се цели облекчаване на финансовата тежест върху сектора и осигуряване на по-голяма гъвкавост при управлението на плащанията към лизинговите компании. Фирмите следва да се обърнат към лизингодателите си и да заявят желание за ползване на мярката, а процесът протича между лизинговото дружество и БАЕЗ.

БАЕЗ разработи и допълнителни мерки в подкрепа на сектора, насочени към улесняване на достъпа до банково финансиране за малките и средни предприятия. Чрез издаване на застраховки, които гарантират голямата част от оборотното финансиране на фирмите от банките, като се намалява с 50% необходимостта от собствено обезпечение. В резултат предприятията могат да получат финансиране при по-облекчени условия, като обезпечението може да бъде сведено до около 15% от размера на кредита вместо стандартните 30%. Осигурените оборотни средства могат да се използват за покупка на горива, изплащане на работни заплати и други оперативни разходи.

Разработена е и програма за застраховане на оборотни кредити в подкрепа на експортната дейност на транспортни фирми и авиопревозвачи. Тя е насочена към компании с договори с чуждестранни контрагенти, като чрез застраховане от БАЕЗ се улеснява достъпът до финансиране. Целта е да се подпомогне обслужването на задълженията и да се запази оперативната дейност на предприятията в условията на повишени цени на горивата.

Предвидените мерки от Министерството на икономиката и индустрията чрез БАЕЗ осигуряват по-лесен достъп до финансиране и подобрена ликвидност за компаниите в сектора. Целта е да се подпомогне запазването на оперативната дейност и заетостта, а основните рискове по обслужването на кредитите в сектора да се гарантират от държавното дружество БАЕЗ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.